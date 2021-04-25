По состоянию на утро воскресенья, 25 апреля, количество вакцинированных от коронавируса украинцев увеличилось на 4 531 человека.

Об этом у себя на странице в Facebook рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"4 531 человек привит против COVID-19 за сутки, 24 апреля 2021 года", - рассказал министр.

При этом Степанов уточнил, что всего за сутки первую дозу вакцины получили 526 916 украинцев. А завершили вакцинацию пять человек.

Количество прививок, сделанных за прошлые сутки в регионах Украины:

Киев-330 случаев заражений за сутки/ 241 прививка;

Винницкая область - 119 случаев / 240 прививок;

Волынская область - 228 случаев/ 171 прививка;

Днепропетровская область - 1 034 случая / 237 прививок;

Донецкая область - 582 случая / 200 прививок;

Житомирская область - 277 случаев / 99 прививок;

Закарпатская - 34 случая / 13 прививок;

Запорожская область - 252 случая / 79 прививок;

Ивано-Франковская область - 65 случаев/ 20 прививок;

Киевская область - 441 случай/ 293 прививки;

Кировоградская область - 186 случаев/ 154 прививки;

Луганская область - 52 случая / 45 прививок;

Львовская область - 294 случая/ 101 прививка;

Николаевская область - 350 случаев/ 134 прививки;

Одесская область - 481 случай / 414 прививок;

Полтавская область - 187 случаев / 97 прививок;

Ровенская область - 255 случаев / 235 прививок;

Сумская область - 409 случаев / 5 прививок;

Тернопольская область - 220 случаев / 47 прививок;

Харьковская область - 954 случая / 754 прививки;

Херсонская область - 225 случаев / 145 прививок;

Хмельницкая область - 341 случай / 227 прививок;

Черкасская область - 247 случаев / 218 прививок;

Черновицкая область - 115 случаев/ 164 прививки;

Черниговская область - 252 случая / 198 прививок.

Напомним, сегодня утром количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 930 человек.