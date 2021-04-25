В воскресенье, 25 апреля, подтвердилась информация о смерти трех человек на танкере у берегов Сирии, где накануне произошел пожар после авиаудара. При этом Дамаск предполагает, что это могла быть атака беспилотников Израиля.

Об этом рассказал глава Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдель Рахмин, передает SANA.

По его словам, по меньшей мере, трое сирийцев были убиты. В том числе два члена экипажа.

Напомним, в субботу, 24 апреля, в одном из портов Сирии Банияс произошел пожар на нефтяном танкере. Пожарным удалось оперативно потушить огонь, который, по одной из версий, был вызван атакой беспилотника.

До этого мы писали, что армия обороны Израиля нанесла мощный авиаудар по целям в Сирии после ракетной атаки по ядерному объекту в районе Негева.