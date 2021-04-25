В течение одних суток полицейские США во время исполнения своих служебных обязанностей убили сразу шестерых людей. Об этом сообщает Associated Press.

По данным журналистов, люди были смертельно ранены американскими полицейскими по всей территории США в течение 24 часов после того, как присяжные во вторник вынесли вердикт полицейскому Дереку Шовину по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Так, за это время от рук полицейских погибли:

- 16-летняя девочка из Колумбуса, штат Огайо;

- Мужчина в Эскондидо, Калифорния, ранее неоднократно попадавший под арест;



- 42-летний мужчина из восточной части Северной Каролины;

- Неизвестный мужчина в Сан-Антонио;

- Другой мужчина, убитый в том же городе в течение нескольких часов после первого;

- 31-летний мужчина из центрального Массачусетса.

Обстоятельства каждой смерти сильно различаются. Некоторые из них произошли во время расследования серьезных преступлений.

Полиция сообщает, что кое-кто из людей был вооружен пистолетом, ножом или металлическим шестом. Один мужчина утверждал, что у него есть бомба, которую он угрожал взорвать.

Сообщения о гибели этих людей породили в обществе новые призывы к справедливости и радикальным изменениям правил полицейской деятельности.

В разных городах люди снова вышли на протесты. 20 апреля в штате Огайо прошла акция под лозунгом "Black lives matter", когда выяснилось, что погибшая 16-летняя девушка была чернокожей.

Напомним, во вторник 20 апреля суд присяжных Миннеаполиса признал бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда по всем трем пунктам обвинения.

В США система уголовного правосудия уже давно предоставляет свободу действий и некоторую правовую защиту полицейским во время задержания гражданских лиц, однако присяжные из Миннеаполиса обнаружили, что Шовин перешел черту и применил чрезмерную силу.

В марте Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции, названный именем афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит полицейским во время задержания в прошлом году.

Как сообщала "Страна", в Днепре полицейские второй раз за неделю спасли человека от прыжка с моста. Мужчина не шел на контакт, неоднократно повторял, что собирается прыгнуть вниз, и во время разговора еще раз пытался броситься вниз. Патрульные не дали ему это сделать и вызвали скорую помощь.

Также мы писали о том, во Франции мужчина с ножом напал на полицейскую.