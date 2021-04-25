В столице Ирака - Багдаде произошел взрыв кислородного баллона в коронавирусной больнице. Затем там вспыхнул пожар. В результате погибли по разным оценкам от 23 до 40 человек, пострадали более сорока пациентов.

Об этом передает агентство AP со ссылкой на сотрудников ближайших медучреждений. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи дал поручение задержать директора этого госпиталя.

Члены иракской комиссии по правам человека потребовали отставки министра здравоохранения Ирака, Хасана Мухаммеда.

По словам медиков, именно взрыв кислородного баллона вызвал пожар в госпитале Ибн Хатиб, который расположен на юго-востоке иракской столицы.

"Пожар начался на этаже, на котором находится реанимация пульмонологического отделения, из больницы эвакуированы 90 из 120 находящихся там на лечении пациентов", - заявил глава гражданской обороны Ирака, генерал-майор Кадим Бохан.

Он также отметил, что пожар в больнице уже ликвидирован.

Всех пострадавших, а также непострадавших пациентов госпиталя Ибн Хаттиб перевели в другие медучреждения.

Как сообщала "Страна", в Израиле закрыли последние отделения для больных Covid-19. По данным издания, отделения в больницах закрыли в связи с тем, что перестали поступать новые пациенты - уровень заражения коронавирусом в стране снизился до 0,3%.

Напомним, что от коронавируса умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов.