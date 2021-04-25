По состоянию на утро воскресенья, 25 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 7 930 человек.

Напомним, что 24 апреля, в стране было выявлено 12 711 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь упало на 4 781 человека. И падение продолжается уже третий день подряд.

Умерли за отчетный период 231 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Выздоровели за последние сутки 6 574 человека (с начала эпидемии - 1 572 528 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 331 ребенок и 98 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Днепропетровской области (1 034 человека), Харьковской области (954), Донецкой области (582), Одесской области (481) и Киевской области (411).

Ранее мы рассказывали, что на планете сделали уже миллиард вакцинаций от коронавируса.