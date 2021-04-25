В понедельник и вторник, 26-27 апреля, посольства и консульства США в Турции будут закрыты. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности из-за возможных акций протеста после признания американским президентом Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"Демонстрации или протесты могут произойти после заявления Белого дома 24 апреля в память о жизнях всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху", - говорится в сообщении.

В связи с этим будут закрыты: посольство США в Анкаре, Генеральное консульство США в Стамбуле, Консульство США в Адане и Консульское агентство США в Измире. При этом граждане США, которым понадобится экстренная помощь, смогут обратиться в ближайший консульский отдел.

Кроме того, американским гражданам в Турции порекомендовали избегать территорий вокруг правительственных зданий США и быть максимально осторожными в местах, где могут собираться иностранцы.

Напомним, 24 апреля 2021 президент США Джо Байден официально признал геноцид армянского населения в Османской империи. После этого представители армянской общины вышли на улицы американских городов в знак благодарности.

В свою очередь в Турции отвергли официальное заявление Байдена о геноциде армян. Также в МИД Азербайджана выразили сожаление из-за заявления президента США.

"Страна" подробно разбиралась, какие последствия признания геноцида будет иметь для Украины.