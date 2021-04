В субботу, 24 апреля, в столице Великобритании Лондоне тысячи людей вышли на акцию протеста против карантинных ограничений. Участники демонстрации не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

Об этом сообщает ВВС.

Организаторы мероприятия назвали его: "Объединимся во имя свободы". Протестующие выступали против локдаунов, паспортов вакцинации и ограничений карантина, которые считают нарушением прав человека.

На демонстрацию вышло около 10 тысяч человек, однако в полиции эту информацию не подтвердили. Во время митинга скандировали разные лозунги, например: "Сними маску" и "Свобода".

Как видно на фотографиях с места событий, почти все участники акции без масок. Некоторые несут плакаты с разными надписями: "Коронавирус - притворство, мотив - контроль" , "Билл Гейтс, я - не твой эксперимент", "Свобода подразумевает выбор".

Absolutely enormous crowds on the anti-lockdown protest march in London. These are normal folk who are concerned about their jobs, livelihoods, freedoms and protesting for a return to normality and an end to authoritarianism. #londonprotest pic.twitter.com/dENo0e6x2g

#londonprotest is trending no7 in the UK as NHS staff watch on in utter devastation. If you will stand with NHS staff will you tweet with the hashtag #IstandwithNHSstaff and help us get this trending instead?



Please RT & follow



💙 NHS staff everywherepic.twitter.com/BUomhMmFvV