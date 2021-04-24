В МИД Азербайджана прокомментировали официальное заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армянского населения в Османской империи в начале прошлого века.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД каспийского государства.

В министерстве иностранных дел Азербайджана в частности указали, что "искажающее историческую правду" заявление хозяина Белого дома о событиях 1915 года "вызывает сожаление".

В МИД отметили, что "силы, политизирующие тему так называемого геноцида армян, молчат о массовых убийствах армянскими вооруженными отрядами более 500 тысяч человек в тот же период". Кроме того, в Баку подчеркнули, что "геноцид, совершенный Арменией 30 лет назад в Ходжалы, до сих пор не получил справедливой оценки".

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве также считают позицию властей США проявлением "предвзятости и двойных стандартов".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал признание Байденом геноцида армян "исторической ошибкой".

Напомним, что в субботу, 24 апреля, президент США Джо Байден в своем официальном заявлении признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

Власти Турции отреагировали на заявление Байдена. Министр иностранных дел страны подчеркнул, что "с помощью слов нельзя изменить или переписать историю".

Как сообщала "Страна", в США и Ереване начались радостные шествия после признания Байденом геноцида армян. Армянская диаспора добивалась этого длительное время.