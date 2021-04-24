Число введенных людям доз различных вакцин от коронавируса COVID-19 по всему миру превысило один миллиард доз. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, жителям 207 стран и территорий мира, уже ввели 1 002 938 530 доз вакцин против грозной болезни.

В тройку лидеров по темпам вакцинации и числу зараженных входят США, Китай и Индия. На данные страны приходится 58% сделанных прививок от коронавирусной инфекции по всему миру.

Как сообщала "Страна", в посольстве США прямым текстом запретили Украине покупать российскую вакцину против COVID-19.

Напомним, что власти Молдовы поблагодарили Россию за партию вакцины Sputnik V.

Также "Страна" разбиралась, как работает черный рынок вакцин в Украине.