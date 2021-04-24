В субботу, 24 апреля, прошла виртуальная церемония антипремии "Золотая малина", которую вручают за самые сомнительные достижения в кинематографе. В этом году известная австралийская певица Сиа получила за свой режиссерский дебют "Музыка" целых три антинаграды.

Трансляция церемонии велась в YouТube.

Дебютный полнометражный фильм певицы Сиа "Музыка" получил сразу три "Золотых малины": за худшую режиссуру, худшую актрису и худшую актрису второго плана.

Победители "Золотой малины" - 2021:

Худший фильм - "Абсолютный доказательство"





Худший режиссер - Сиа "Мьюзик"





Худший актер - Майк Линделл ("Абсолютный доказательство")





Худшая актриса - Кейт Хадсон ("Мьюзик")





Худшая актриса второго плана - Медди Зиглер ("Мьюзик")





Худший актер второго плана - Руди Джулиани ("Борат 2")





Худший сценарий - "365 дней"





Худший римейк или сиквел - "Дулитл"

Напомним, в 2019 году "Золотую малину" за худшую актерскую игру получил экс-президент США Дональд Трамп, который играл самого себя.

Также сообщалось, что однажды на "Золотую малину" были номинированы одни из самых популярных американских актеров: Том Круз и Джонни Депп.