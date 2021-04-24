Лучшие из худших. Названы победители "Золотой малины"- 2021. Один фильм получил сразу три антипремии
В субботу, 24 апреля, прошла виртуальная церемония антипремии "Золотая малина", которую вручают за самые сомнительные достижения в кинематографе. В этом году известная австралийская певица Сиа получила за свой режиссерский дебют "Музыка" целых три антинаграды.
Трансляция церемонии велась в YouТube.
Дебютный полнометражный фильм певицы Сиа "Музыка" получил сразу три "Золотых малины": за худшую режиссуру, худшую актрису и худшую актрису второго плана.
Победители "Золотой малины" - 2021:
- Худший фильм - "Абсолютный доказательство"
- Худший режиссер - Сиа "Мьюзик"
- Худший актер - Майк Линделл ("Абсолютный доказательство")
- Худшая актриса - Кейт Хадсон ("Мьюзик")
- Худшая актриса второго плана - Медди Зиглер ("Мьюзик")
- Худший актер второго плана - Руди Джулиани ("Борат 2")
- Худший сценарий - "365 дней"
- Худший римейк или сиквел - "Дулитл"
Напомним, в 2019 году "Золотую малину" за худшую актерскую игру получил экс-президент США Дональд Трамп, который играл самого себя.
Также сообщалось, что однажды на "Золотую малину" были номинированы одни из самых популярных американских актеров: Том Круз и Джонни Депп.