Поздним вечером 24 апреля в США, Британии и ряде других стран зафиксированы проблемы в работе следящих за своими пользователями интернет-сервисов Facebook Messenger и Instagram.

На это указывают данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои стали отмечаться начиная примерно с 21.30 по Киеву.

Сообщается, что около 68% пользователей Instagram жалуются на проблемы с новостной лентой. При этом проблемы с получением сообщений испытывают большая часть пользователей Facebook Messenger.

Фото: downdetector.ru

Ранее "Страна" разбиралась, почему в мире начали отказываться от WhatsApp. После продажи эта компания начала сливать данные своих пользователей руководству Facebook.

Напомним, как Рада узаконила тотальную цифровую слежку за украинцами.