В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданина Ирана, который пытался вылететь в Амстердам по чужому паспорту гражданина Бельгии. Его он купил за 1 500 евро. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Иностранца с чужим паспортом обнаружили вчера (23 апреля - Ред.) пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", - говорится в сообщении.

Так, во время проверки документов пассажиров авиарейса в Амстердам инспектор пограничного контроля обнаружил мужчину, который предоставил для проверки чужой паспорт. Сопоставляя черты лица пассажира с фото в документах, выданных на имя 36-летнего гражданина Бельгии, пограничник обнаружил различия.

Как выяснилось впоследствии, чужим документом пытался воспользоваться 32-летний гражданин Ирана. Он рассказал правоохранителям, что приобрел чужой заграничный паспорт в Иране за 1 500 евро.

Пограничники запретили иностранцу въезд в Украину на три года, чужой паспорт изъяли.

Как сообщала "Страна", в Одесском порту пограничники обнаружили контрабандные сигареты для ЕС. Общая стоимость партии курева оценивается в примерно 145 миллионов гривен.

Напомним, что участнику "Дом-2" запретили въезжать в Украину из-за посещения Крыма в 2016 году.