В воскресенье, 25 апреля, президент Чешской Республики Милош Земан выступит на телевидении с чрезвычайным обращением, в связи с последствиями инцидента, который произошел в деревне Врбетице еще в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек в своем Twitter-аккаунте.

"Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля 2021 года, в 11:00 (12:00 по Киеву - Ред.) с внеочередной речью, которая будет транслироваться на TV Prima и CNN Prima News", - говорится в сообщении.

В свою очередь, телеканал CNN Prima News так же анонсировал выступление главы государства, речь в котором пойдет об инциденте во Врбетице.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

В свою очередь Кремль объявил 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны. После этого ряд стран в знак солидарности с Чехий выслал российских дипломатов, в частности: Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

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