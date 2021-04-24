В субботу, 24 апреля, после того как президент США признал геноцид армян в Османской империи, представители армянской общины вышли на улицы американских городов в знак благодарности правительству.

Об этом сообщает "Sputnik Армении".

В США представители армянской общины массово выходят на улицы и устраивают памятные шествия в честь Байдена и американского правительства за признание геноцида. В Бербанке (штат Калифорния) к ним присоединились и конгрессмены Адам Шифф, Джимми Гомес и другие.

В то же время в столице Армении Ереване, как передает Telegram-канал "РИА Новости", возле посольства США также собралось много людей, в их руках флаги США и Армении.

Напомним, 24 апреля 2021 президент США Джо Байден официально признал геноцид армянского населения в Османской империи. Какие последствия это может иметь для Украины подробно разбиралась "Страна".

Также мы писали, что в Турции отвергли обвинения в геноциде армян в 1915 году.