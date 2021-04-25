Во Франции более сотни людей вместо вакцины Pfizer получили прививку физраствором
Во французском городе Эперне 140 человек вместо прививки от коронавируса препаратом Pfizer получили уколы физиологической сыворотки. Свою ошибку центр вакцинации понял уже на следующий день.
Об этом сообщает France Blue.
Физраствор - это стерильная соленая вода, используемая в различных процедурах, таких как очистка ран или в качестве растворителя во время инъекций. Поэтому уколы, которые получили горожане вместо вакцины от коронавируса, никак не отразились на их здоровье.
Ошибка была допущена в одном из центров вакцинации, и уже на следующий день представители центра связались со 140 горожанами, чтобы они смогли поговорить с врачом и записаться на прием. Власти не дали комментария о причинах ошибки, но было проведено расследование и назначен медицинский работник для усиления процедур безопасности.
Напомним, Франция уже начала тестировать цифровые туристические Covid-паспорта,в которых содержатся данные о вакцинации или результаты теста на коронавирус.
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