Во французском городе Эперне 140 человек вместо прививки от коронавируса препаратом Pfizer получили уколы физиологической сыворотки. Свою ошибку центр вакцинации понял уже на следующий день.

Об этом сообщает France Blue.

Физраствор - это стерильная соленая вода, используемая в различных процедурах, таких как очистка ран или в качестве растворителя во время инъекций. Поэтому уколы, которые получили горожане вместо вакцины от коронавируса, никак не отразились на их здоровье.

Ошибка была допущена в одном из центров вакцинации, и уже на следующий день представители центра связались со 140 горожанами, чтобы они смогли поговорить с врачом и записаться на прием. Власти не дали комментария о причинах ошибки, но было проведено расследование и назначен медицинский работник для усиления процедур безопасности.

Напомним, Франция уже начала тестировать цифровые туристические Covid-паспорта,в которых содержатся данные о вакцинации или результаты теста на коронавирус.

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