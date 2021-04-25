Суд арестовал злоумышленника, который 22 апреля с топором устроил погром в супермаркете Мариуполя. По решению суда он взят под стражу без права залога.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В Приморском районном суде 24 апреля избрали меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины.

Он арестован на два месяца, окончательный приговор будет вынесен позднее. Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту - до семи лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", после задержания у него изъяли топор, саблю, винтовку, муляж гранаты и наркотики. В ходе досудебного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства хулигана.

Напомним, что житель Мариуполя с топором разгромил супермаркет, где у его жены возник конфликт из-за маски.