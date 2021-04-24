Начиная с 1 мая, когда в Украине перестанет действовать фиксированная цена на газ с максимальным ограничением 6,99 грн за кубометр, один из около двух десятков поставщиков, работающих под брендом "Твой Газсбыт" ООО "Черновцыгазсбыт" предлагает тариф "Твой газ годовой". Тариф подразумевает цену на газ в размере 7,99 грн/куб. м с НДС и транспортировкой, которая будет установлена по 30 апреля 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные проводимого агентством "Интерфакс-Украина" мониторинга сайтов около 70 поставщиков.

"С 1 мая по инициативе правительства и НКРЭКУ все бытовые потребители по умолчанию будут переведены на этот тариф. Он позволит клиентам "Черновцыгаз сбыт", работающего под брендом "Твой газсбыт" не беспокоится о прыжках цен и спокойно потреблять природный газ на протяжении 12 месяцев", – разъяснила компания на сайте в субботу.

При этом отмечается, что цена может измениться на протяжении года только в сторону уменьшения.

Такой же заявлена цена на май и в рамках тарифа "Твой газ месячный".

Как сообщалось, в субботу поставщики газа начали объявлять цену ресурса для населения в рамках обязательного годового пакета. Ранее в этот день базовый годовой тариф объявило ООО "Торговая электрическая компания" ("ТЭК", Киев), установив тариф в размере 10,8 грн/куб.м с НДС, но без учета транспортировки, а также ООО "Черновецкая областная энергопоставляющая компания" – 13,5 грн/куб.м с НДС и транспортировкой.

Энергорегулятор НКРЭКУ 7 апреля внес изменения в правила и типовой договор поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих вебсайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля. Поставщик на протяжении периода действия базового годового предложения не имеет права повышать цену.

НАК "Нафтогаз Украины" и крупнейший поставщик - компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа, являющаяся оптовым поставщиком и для ряда региональных газзсбытов под брендом "Твой газсбыт", в конце марта подписали соглашение о купле-продаже природного газа, отметив, что это позволит участникам рынка предложить населению ресурс по фиксированной цене в течение года.

В "Нафтогазе" отметили, что закрепленный на год тариф защитит домохозяйства от сезонных скачков цены на газ во время следующего отопительного сезона, а также от роста цен, который наблюдается из-за восстановления мировой экономики.

По оценке НАК, преимуществами такого тарифа смогут воспользоваться все бытовые потребители, поскольку группа предоставит равные возможности для всех газоснабжающих компаний, чтобы они могли разработать собственный годовой тарифный план. "Нафтогаз" готов предоставить возможность покупать газ поставщикам, работающим на розничном рынке для населения.

Напомним, в конце марта в МВФ потребовали от властей Украины повысить цены на газ для населения.

Также "Страна" подробно разбиралась, как будут работать годовые тарифы на газ для населения.