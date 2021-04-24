Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что отвергает заявление президента США Джо Байдена, в котором он официально признал геноцид армян в Османской империи.

В Турции подчеркнули, что с помощью слов нельзя "изменить или переписать историю".

"Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости. Мы полностью отвергаем это заявление, основанное исключительно на популизме", - написал глава МИД республики на своей странице в Твиттере.

Фото: twitter.com/mevlutcavusoglu

Ранее "Страна" разбиралась в последствиях этого шага США для Украины.

Как сообщала "Страна", 24 апреля 2021 президент США Джо Байден в своем заявлении официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. До того президенты США избегали упоминания в своих заявлениях относительно данных событий слова "геноцид", в частности, используя термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние".

Ранее факт геноцида армян в Османской империи признали 23 государства. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.