В Днепропетровской области двое сотрудников полиции продавали психотропные вещества местным жителям, а потом шантажировали покупателей наркотиков открытием уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили двух полицейских Павлоградского районного отдела, которые подозреваются в торговле наркотиками. Копы систематически продавали амфетамин, а после этого шантажировали людей тем, что откроют на них уголовные производства. Копов задержали оперативники спецслужбы во время сбыта наркотиков.

На данный момент продолжается досудебное следствие и решается вопрос о привлечении к ответственности одного полицейского.

Напомним, участковый офицер полиции в Киеве наладил схему продажи наркотиков.

Также мы писали, что в Житомире за торговлю наркотиками задержали военнослужащего. Теперь ему может грозить до десяти лет тюрьмы.