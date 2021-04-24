СБУ разоблачила торговцев наркотиками. Фото: ssu.gov.ua

В Днепропетровской области двое сотрудников полиции продавали психотропные вещества местным жителям, а потом шантажировали покупателей наркотиков открытием уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили двух полицейских Павлоградского районного отдела, которые подозреваются в торговле наркотиками. Копы систематически продавали амфетамин, а после этого шантажировали людей тем, что откроют на них уголовные производства. Копов задержали оперативники спецслужбы во время сбыта наркотиков.

На данный момент продолжается досудебное следствие и решается вопрос о привлечении к ответственности одного полицейского.

В Днепропетровской области разоблачили торговцев наркотиками. Скриншот из сайта СБУ

В Днепропетровской области разоблачили торговцев наркотиками. Скриншот из сайта СБУ

В Днепропетровской области разоблачили торговцев наркотиками. Скриншот из сайта СБУ

Напомним, участковый офицер полиции в Киеве наладил схему продажи наркотиков.

Также мы писали, что в Житомире за торговлю наркотиками задержали военнослужащего. Теперь ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.