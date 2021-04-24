В субботу, 24 апреля президент Молдовы Майя Санду поблагодарила власти России за полученную партию из 142 000 доз российской вакцины от ковида Sputnik V. Это позволит ускорить процесс вакцинации населения.

Об этом Майя Санду сообщила в соцсети Facebook.

"Благодарим Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных.

Вакцинация и сохранение защитных мер - это наш шанс вернуться к нормальной жизни. Важно, чтобы за короткий период как можно больше граждан привились, чтобы мы берегли жизнь и здоровье наших близких.

Государству нужно сделать все возможное, чтобы в страну привезти как можно больше доз вакцины и обеспечить доступ ко многим видам вакцины, чтобы граждане могли выбирать. Мы носим маску и прививаемся, когда приходит очередь - вот так мы победим пандемию", - заявила президент Молдовы.

Мы разбирались, как работает черный рынок вакцин в мире и в Украине.

Как сообщала "Страна", министр иностранных дел Венгрии вакцинировался от Covid-19 российским "Спутником V". Также он призвал жителей Венгрии регистрироваться на вакцинацию, чтобы победить пандемию.

Напомним, что в посольстве США прямым текстом запретили Украине покупать российскую вакцину против COVID-19.

Интересно, что согласно подсчетам НБУ, коронавирус испаряется с поверхности купюр за 5 дней.