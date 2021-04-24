За организацию вечеринки, устроенную для супруги зампредседателя фракции "Слуг народа" Николая Тищенко в период строгого карантина, по законодательству будет отвечать администрация отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Об этом сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24".

При этом, по его словам, "Тищенко может только как человек отвечать за это действо".

"Уже в понедельник (на следующий день после вечеринки - Ред.) был составлен протокол Национальной полицией на 34 тысячи грн и подготовлены документы соответствующего уголовного производства по 325-й статье. За это будут отвечать только администрация отеля и ресторана", - сказал Рубан.

Пока заведению грозит минимальный размер в 34 тысячи грн. В случае, если нарушение повторится, уже придется заплатить 170 тысяч грн штрафа.

Сам Тищенко заявляет, что не нарушал карантин, поскольку празднование в гостиничных номерах не запрещено. Он подчеркнул, что речь идет именно о номерах отеля, а не о ресторане. Поэтому, по словам Тищенко, никаких уголовных или административных дел нет.

Полиция возбудила уголовное дело по поводу вечеринки.

Мы собрали мнения "слуг народа" о вечеринке Тищенко.

Как сообщала "Страна", жена Тищенко объяснилась по поводу празднования дня рождения в отеле. Она рассказала, что празднование было для чуть более "самых близких" 20 человек.