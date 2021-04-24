В субботу, 24 апреля, в одном из портов Сирии Банияс произошел пожар на нефтяном танкере. Пожарным удалось оперативно потушить огонь, который, по одной из версий, был вызван атакой беспилотника.

Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

В ведомстве сообщили, что пожар произошел , предположительно, после атаки беспилотника "со стороны территориальных вод Ливана". Пожарные оперативно локализовали очаг возгорания и потушили огонь.

При этом, согласно сообщениям ливанских медиа, которые цитирует Telegram-канал "РИА Новости", Дамаск предполагает, что танкер у побережья Сирии атаковал беспилотник Израиля.

Напомним, 22 апреля Армия обороны Израиля нанесла мощный авиаудар по целям в Сирии после ракетной атаки по ядерному объекту в районе Негева.

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