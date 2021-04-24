В субботу, 24 апреля, президент Украины Владимир Зеленский своими указами перевел Сергея Заяца из Ивано-Франковской области на пост начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте президента.

"Назначить Заяца Сергея Сергеевича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский указом №171/2021 уволил Заяца с аналогичной должности в Ивано-Франковськой области. На должность начальника управления СБУ в Ивано-Франковской области президент назначил Виктора Назарука.

"Назначить Назарука Виктора Викторовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области", - сказано в тексте указа.

Кроме того, предшественником Заяца на должности начальника ГУ СБУ в Киеве и области был Олег Головаш, которого Зеленский соответствующим указом уволил с должности.

"Уволить Головаша Олега Олеговича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области", - говорится в указе.

Напомним, ранее Зеленский уволил постпреда Украины при Отделении ООН в Женеве Юрия Клименко.

Также мы писали, что президент Украины уволил посла в Объединенных Арабских Эмиратах и Бахрейне.