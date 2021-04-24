Посольство Российской Федерации в Беларуси прокомментировало в социальной сети сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о решении выслать российских дипломатов. В ответ дипмиссия РФ в Минске предложила пользователям выбрать один из провокационных хэштегов.

Об этом сообщается в официальном Тwitter-аккаунте посольства.

Глава МИД Литвы написал в своем Тwitter о том, что страна решила последовать примеру Латвии и Эстонии и выслать двух российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. В ответ посольство РФ в Минске сделало перепост его твита и предложило подписчикам выбрать один из хэштегов #smalldipenergy (в переводе с англ. "энергия маленькой "дип"", вероятно подразумевалось дипмиссии - Ред.) или #smalldickenergy ( в переводе с англ. "энергия маленького члена" - Ред.).

"Энергия маленького члена" - это сленговое выражение в английском языке, которое используется для названия тех, кто испытывая комплексы из-за размера своего полового органа ведет себя демонстративно мужественно и вызывающе.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны, тем самым заблокировав работу посольства.

После этого Литва, Латвия и Эстония в знак солидарности с Чехией также решили выслать российских дипломатов.