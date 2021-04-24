В учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz 2021 "Восточное Средиземноморье" примут участие моряки ВМС Украины. Совместные морские учения назначены на конец 2021 года в западной части Средиземного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Участники мероприятия рассмотрели вопросы определения общей концепции обучения, согласование состава сил, которые планируется привлечь", - говорится в сообщении.

Также представители ВМС Украины обсудили формат участия украинской стороны, в частности, привлечение офицеров ВМС Украины в состав многонационального штаба учений, а также стажировку офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM) во время обучения.

В связи с пандемией Covid-19 начальная конференция по планированию учений состоялась в режиме онлайн.

Как сообщала "Страна", всех членов экипажа затонувшей на учениях в Индонезии подлодки признали погибшими. Их тела до сих пор не найдены из-за большой глубины.

Напомним, что в Испании задержали украинских моряков по подозрению в наркоторговле. На их судне обнаружили 18 тонн гашиша.