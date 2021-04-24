В Украине за сутки врачи-трансплантологи из "Охматдит" и Центра хирургии им. Шалимова провели экстренную трансплантацию печени и двух почек от одного донора. Ранее наши врачи провели уникальную операцию по трансплантации костного мозга.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко у себя на странице в Facebook.

"Так, вчера днем в Запорожье стало известно о внезапной гибели 42-летней женщины, которая наступила в результате обширного инсульта. Ее муж дал согласие подарить шанс на нормальную жизнь другим украинцам", - написал Геращенко.

При координации министра МВД Арсена Авакова и главы НГУ Николая Балана был согласован вылет АН-26 Национальной гвардии, для срочной доставки двух бригад врачей трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно.

"Одна почка была пересажена на месте в областной клинической больнице, которая заслуженно может считаться вторым после Киева центром трансплантации в Украине.

Вторая почка предназначалась для 11 летнего Богданчика, который уже более двух лет жил в клинике "Охматдит" и был привязан к аппарату "искусственная почка", не зная радостей детства", - отметил Антон Геращенко.

Это вторая трансплантация почки ребенку от умершего донора. Ранее трансплантации детям в Украине делались только от их родных, но это было возможно не всегда из-за биологической несовместимости.

"Донорская печень сегодня же была пересажена хирургами-трансплантологами пациенту, который без такой пересадки умер бы в течение нескольких месяцев", - добавляет Геращенко.

Антон Геращенко выразил благодарность за оперативную и слаженную работу медперсонала.

"Спасибо всем врачам-анестезиологам, хирургам-трансплантологам, медсестрам, летчикам НГУ, патрульным полицейским... за Вашу работу на благо жизни и здоровья украинцев!" - подытожил заместитель министра МВД.

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Как сообщала "Страна", в Украине впервые провели операцию по замене сердечного клапана 97-летней бабушке.

Ранее наши врачи впервые пересадили костный мозг ребенку от неродственного донора.