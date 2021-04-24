В субботу, 24 апреля, в казахстанской Алма-Ате мужчина выстрелил в охранника жилого комплекса, после чего забаррикадировался в квартире. Из окна он вывесил плакат с посланием и угрожает взорвать здание. Полиция оцепила здание и более шести часов проводит спецоперацию по его задержанию.

Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Инцидент произошел в жилом комплексе "Бухар Жырау". Мужчина, который по словам соседей и раньше вел себя агрессивно в отношении жильцов дома, ранил охранника и забаррикадировался в квартире. Раненого госпитализировали.

Злоумышленник продолжает отстреливаться от полиции и, по словам очевидцев, угрожает взорвать здание. Из окна он вывесил плакат с бессвязным посланием, полиция оцепила здание и больше шести часов проводит спецоперацию по его задержанию. Остальных жильцов эвакуировали, спецназ готовится к штурму дома.

Напомним, в субботу в самом центре Днепра мужчина в маске расстрелял человека, "Страна" обнародовала видео происшествия.

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