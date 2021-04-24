Планировавшие госпереворот в Беларуси заговорщики разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение президента страны Александра Лукашенко на параде в честь Дня Победы 9 мая. Однако из-за проблем с реализацией такого плана путчисты отказались от первоначальной идеи.

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы, рассказал сам Александр Лукашенко. Его слова приводит белорусское информационное агентство БЕЛТА.

В целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

По третьему сценарию путчисты должны были напасть на загородную резиденцию белорусского президента. На уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера - $1 млн.

"Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм, они уши прижали: "Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву". Мы контролировали их каждый шаг", - заявил Александр Лукашенко.

Комментируя рассуждения о внешности задержанных заговорщиков (мол, не выглядят они убийцами и мятежниками), Александр Лукашенко отметил, что, конечно, они не должны были лично совершать теракт или уничтожать представителей власти.

Также он рассказал, что в числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. "Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание на еще один важный нюанс: мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна".

У заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска.

Президент сказал, что в ближайшее время будут опубликованы новые подробности дела. Фильм-расследование об этих событиях готовит телеканал ОНТ, и даже в нем пока смогут показать далеко не все. "Это еще цветочки", - заявил он.

Глава государства напомнил, что ранее в Беларуси было задержано несколько террористических групп. О некоторых сообщалось в СМИ, остальных "светить" не стали, но и они уже дают признательные показания. Все это, по его словам, звенья одной цепи.

"Прежде чем вякать, пусть подумают о том, что мы же покажем, что они говорят. Мы все это видели. Я же в СИЗО им сказал, когда был. Взял документ зачитал, когда этот мерзавец Тихановский, супруг новоявленного "президента", рассказывает, как они младшего сына хотели в тюрьму посадить: вот придем к власти и посадим. Адвокат говорит: "Как? Он же несовершеннолетний", - "Фигня, найдем, за что посадить". Оттуда все началось. Мы же все это покажем людям. Поэтому эту тему не замусолишь", - сказал белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что в списке белорусских чиновников, которых планировала интернировать новая власть, свыше 30 человек.

Как сообщала "Страна", Александр Лукашенко анонсировал подписание в ближайшие дни декрета о передаче власти белорусскому Совету безопасности на случай чрезвычайной ситуации, в частности его убийства.

Интересно, что встретившийся с Лукашенко народный депутат Украины от "Слуги народа" Евгений Шевченко допустил создание собственной политсилы.

Напомним, как в Украине создают центры для борьбы с Лукашенко.