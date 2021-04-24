В субботу, 24 апреля, в центре Нового Орлеана (штат Луизиана, США) неизвестный начал стрелять прямо на улице, в результате было ранено пять человек. Четверых из них госпитализировали, одному оказали помощь на месте происшествия.

Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел на Бурбон-стрит, центральной и самой известной улице Французского квартала, который внесен в Национальный реестр исторических мест США. Эта улица является главной туристической достопримечательностью города.

Полиция проводит расследование, на данный момент о задержаниях не сообщалось.

Напомним, в Калифорнии стрелок убил четверых человек в бизнес-центре Оринджа. Преступника удалось задержать.

Также сообщалось, что в штате Луизиана расстреляли поминальную процессию, 13 человек получили ранения.