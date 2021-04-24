Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков выступил с личной инициативой временно замедлить трафик видеохостинга Youtube на майские праздники.

О своей инициативе Пушков сказал в субботу, 24 апреля, как передает ТАСС.

Накануне, в пятницу, 23 апреля администрация YouTube заблокировала четыре видео телеканала RT ("Russia Today") на английском языке. Также российскому глобальному информационному каналу в течение недели запрещено вести прямые трансляции.

Как отмечается в Telegram-канале RT, видео заблокированы "якобы за дезинформацию о COVID-19". Роскомнадзор обратился к руководству Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала RT.

"Я выскажу свое личное мнение как председателя комиссии по информационной политике. На мой взгляд, нужно подумать о временном замедлении трафика YouTube, потому что все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие. Возможно, на майские праздники, Роскомнадзор, возможно, мог бы замедлить трафик YouTube на какой-то ограниченный период, например, на неделю, с учетом того, что YouTube не желает серьезно сотрудничать с Роскомнадзором. Серьезного перелома в отношении компании к российскому законодательству мы не видим", - считает Пушков.

Он добавил, что меры по замедлению трафика можно было бы применить в профилактических целях, "чтобы подчеркнуть серьезность намерений Роскомнадзора".

"Это могло бы сыграть отрезвляющую роль в отношении сетевой компании", - подчеркнул Пушков. - Надо сказать, что YouTube идет по порочному пути Twitter. С 2012 года на платформе YouTube была зафиксирована 71 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, суицидальным контентом и другой социально опасной информацией, причем из них 6 тыс. платформа до сих пор не удалила".

Он назвал действия платформы по отношению к российским ресурсам намеренной и демонстративной политической цензурой, а введение возрастных ограничений для фильмов и материалов, уже показанных на федеральных каналах России, - формой блокировки. По мнению Пушкова, за блокировку российских ресурсов со стороны сетевых компаний нужно вводить более крупные штрафы. Он подчеркнул, что на российском рынке Google заработал в 2019 году около 75 млрд рублей.

"Если штрафы будут ограничиваться суммами в 3-8 млн рублей, это ничто для Google и YouTube. Мы должны серьезно повысить штрафные санкции", - полагает Пушков.

Ранее видеохостинг заблокировал ряд материалов RT, а также ограничил возможность публикации видеоматериалов и проведения прямых трансляций под предлогом распространения недостоверных сведений о коронавирусе и его последствиях.

Как сообщала "Страна", помимо блокировки видео RT власти YouTube заблокировали в Украине оппозиционные каналы ZIK, 112 и NewsOne. Тем не менее, канал "Перший незалежний", созданный теми же журналистами, работает.

Напомним, что мы также разбирались, как и почему цензоры соцсети Facebook запрещают критиковать ультраправых радикалов в Украине.