Холодно и дождливо. Какой будет погода в Украине на Вербное воскресенье
В воскресенье, 25 апреля, на западе Украины будет холодно и дождливо, а на востоке будет солнечно и до +14 градусов тепла.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
В западной, а также в центральных и северных областях синоптики прогнозируют дожди.
На востоке температура воздуха будет до +10...+ 13 градусов, в Донецкой области до +14 градусов. В течение дня будет светить солнце, никаких осадков не прогнозируют. На юге будет еще теплее. Там столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.
На западе Украины в воскресенье будет холодно. Температура воздуха составит всего +7...+9 градусов. Во Львове чуть холоднее – + 6...+8 градусов.
На севере дождь ожидается во всех областях, кроме Волыни и Ровенской области. Однако воздух прогреется везде лишь до + 7...+9 градусов.
В Киеве на Вербное воскресенье будет свежо, а вероятность осадков незначительна. Столбики термометров будут на уровне + 7...+9 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 25 апреля
- Ужгород – + 8...+10
- Львов – + 6...+8
- Ивано-Франковск – +8...+10
- Тернополь – +7...+9
- Черновцы – +7...+9
- Хмельницкий – + 7...+9
- Луцк – +7...+9
- Ровно – + 7...+9
- Житомир – +7...+9
- Винница – + 8...+10
- Одесса – + 11...+13
- Николаев – +12...+14
- Херсон – + 12...+14
- Симферополь – + 12...+14
- Кропивницкий – + 9...+11
- Черкассы – + 8...+10
- Чернигов – + 7...+9
- Сумы – + 7...+9
- Полтава – + 9...+11
- Днепр – + 9...+11
- Запорожье – + 12...+14
- Донецк – + 11...+13
- Луганск – + 12...+14
- Харьков – +10...+12
- Киев – + 7...+9
Напомним, ранее мы писали, какой будет погода на Пасху 2021 в городах Украины.
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