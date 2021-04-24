В Украине будет холодно и дождливо в воскресенье 25 апреля. Фото: Pixabay

В воскресенье, 25 апреля, на западе Украины будет холодно и дождливо, а на востоке будет солнечно и до +14 градусов тепла. 

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. 

В западной, а также в центральных и северных областях синоптики прогнозируют дожди. 

На востоке температура воздуха будет до +10...+ 13 градусов, в Донецкой области до +14 градусов. В течение дня будет светить солнце, никаких осадков не прогнозируют. На юге будет еще теплее. Там столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

На западе Украины в воскресенье будет холодно. Температура воздуха составит всего +7...+9 градусов. Во Львове чуть холоднее – + 6...+8 градусов.

На севере дождь ожидается во всех областях, кроме Волыни и Ровенской области. Однако воздух прогреется везде лишь до + 7...+9 градусов.

В Киеве на Вербное воскресенье будет свежо, а вероятность осадков незначительна. Столбики термометров будут на уровне + 7...+9 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 25 апреля

  • Ужгород –  + 8...+10
  • Львов – + 6...+8
  • Ивано-Франковск – +8...+10
  • Тернополь – +7...+9
  • Черновцы – +7...+9
  • Хмельницкий – + 7...+9
  • Луцк – +7...+9
  • Ровно – + 7...+9
  • Житомир – +7...+9
  • Винница – + 8...+10
  • Одесса – + 11...+13
  • Николаев – +12...+14
  • Херсон – + 12...+14
  • Симферополь – + 12...+14
  • Кропивницкий – + 9...+11
  • Черкассы – + 8...+10
  • Чернигов – + 7...+9
  • Сумы – + 7...+9
  • Полтава – + 9...+11
  • Днепр – + 9...+11
  • Запорожье – + 12...+14
  • Донецк – + 11...+13
  • Луганск – + 12...+14
  • Харьков – +10...+12
  • Киев – + 7...+9

Погода на 25 апреля в Украине

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода на Пасху 2021 в городах Украины.

Также мы рассказывали, какой будет погода на Вербное воскресенье 2021.

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