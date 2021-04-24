В воскресенье, 25 апреля, на западе Украины будет холодно и дождливо, а на востоке будет солнечно и до +14 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В западной, а также в центральных и северных областях синоптики прогнозируют дожди.

На востоке температура воздуха будет до +10...+ 13 градусов, в Донецкой области до +14 градусов. В течение дня будет светить солнце, никаких осадков не прогнозируют. На юге будет еще теплее. Там столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

На западе Украины в воскресенье будет холодно. Температура воздуха составит всего +7...+9 градусов. Во Львове чуть холоднее – + 6...+8 градусов.

На севере дождь ожидается во всех областях, кроме Волыни и Ровенской области. Однако воздух прогреется везде лишь до + 7...+9 градусов.

В Киеве на Вербное воскресенье будет свежо, а вероятность осадков незначительна. Столбики термометров будут на уровне + 7...+9 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 25 апреля

Ужгород – + 8...+10

Львов – + 6...+8

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – + 7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – + 7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – + 8...+10

Одесса – + 11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – + 12...+14

Симферополь – + 12...+14

Кропивницкий – + 9...+11

Черкассы – + 8...+10

Чернигов – + 7...+9

Сумы – + 7...+9

Полтава – + 9...+11

Днепр – + 9...+11

Запорожье – + 12...+14

Донецк – + 11...+13

Луганск – + 12...+14

Харьков – +10...+12

Киев – + 7...+9

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода на Пасху 2021 в городах Украины.

Также мы рассказывали, какой будет погода на Вербное воскресенье 2021.