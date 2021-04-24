Жюри Международной Букеровской премии опубликовало короткий перечень (Short-list) номинантов на награду в 2021 году.

Список опубликован на сайте "The Booker Prizes".

Так, Международная Букеровская премия объявила шесть книг, которые претендуют на награду за лучшую художественную книгу со всего мира, переведенную на английский язык.

В списке оказались 6 изданий:

At Night All Blood is Black, David Diop, пер. с французского Anna Mocschovakis (издательство Pushkin Press);





The Dangers of Smoking in Bed, Mariana Enríquez, пер. с испанского Megan McDowell (издательство Granta Books);





When We Cease to Understand the World, Benjamín Labatut, пер. с испанского Adrian Nathan West (издательство Pushkin Press);





The Employees, Olga Ravn, пер. с датского Martin Aitken (издательство Lolli Editions);





In Memory of Memory, Maria Stepanova, пер. с русского Sasha Dugdale (издательство Fitzcarraldo Editions);





The War of the Poor, Éric Vuillard, пер. с французского Mark Polizzotti (издательства Pan Macmillan, Picador).

Победитель будет объявлен 2 июня. Призовой фонд составляет 50 000 фунтов стерлингов. Согласно правилам премии, половину призовых средств получает автор книги, другую половину - переводчик.

Международная Букеровская премия учреждена в 2005 году и до 2015 года вручалась раз в два года. Премия могла быть присуждена как англоязычному писателю, так и автору, чьи произведения переведены на английский. С 2016 года премию начали вручать ежегодно исключительно за переведенные на английский язык художественные литературные произведения.

Лауреатом международного "Букера" 2020 года стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт. В 2019 году - канадка Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.

Также мы писали, что в 2018 году в число финалистов Букеровской премии вошла польская писательница с украинскими корнями.