В субботу, 24 апреля, в столицу Молдовы Кишинев прибыла первая гуманитарная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Всего партия включает 142 тысячи доз препарата.

Об этом сообщает ТАСС.

Часть российского препарата от коронавируса будет направлена жителям непризнанного Приднестровья. Следующая партия, поступление которой ожидают в мае, предусматривает 40 тысяч доз.

На данный момент известно, что всего в Молдову по международной программе распределения вакцин COVAX уже поступило 292 тысячи доз других вакцин - AstraZeneca, Pfizer и Sinopharm.

На сегодня в стране было обнаружено 248 518 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов – 5,6 тысячи.

Напомним, недавно в Китае договорились о производстве у себя российского "Спутника V".

Также мы писали о том, что в Австрии договорились закупить миллион доз "Спутника V".