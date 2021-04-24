Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK считают блокировку своих каналов в YouTube незаконной.

Об этом говорится в заявлении компаний, опубликованном на сайте "112 Украина".

По мнению каналов, украинская власть вовлекла YouTube в свои незаконные действия, фактически вынудив международную медиаплатформу ограничить украинских потребителей в доступе к любимым YouTube-каналам.

Также в заявлении каналы назвали причины, почему считают действия властей незаконными и лишенными смысла:

Каналы уже запустили альтернативное вещание, куда уже подписались тысячи наших зрителей.

YouTube не заблокировал наши YouTube-каналы, тем самым признав незаконность претензий Банковой о "блокировании" каналов.

В то время, когда на Донбассе ежедневно обстреливают мирных жителей, гибнут люди, когда в Украине вторую дозу вакцины от коронавируса получили ПЯТЬ человек, в то время как в Израиле – ПЯТЬ миллионов человек, в то время, когда в стране дефицит дизельного топлива и в любой момент может остановится железнодорожное сообщение, когда американские чиновники открыто заявляют о поголовной коррупции в украинской власти, президент и его министр занимаются борьбой с оппозиционными YouTube-каналами? Разве это не клоунада? Впрочем, мы же выбрали президентом сами знаете кого, вот и получили…

95-й квартал" президента Зеленского продал в России сериал собственного производства и получает деньги за его прокат на российских телеканалах. Считаем такую позицию Зеленского двуличной, циничной, аморальной и недостойной высокой должности президента Украины и гаранта Конституции.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112.

Позже Ткаченко обратился в YouTube с требованием заблокировать аккаунты этих каналов. При этом еще в начале недели Ткаченко говорил, что YouTube игнорирует запросы на блокировку трех оппозиционных телеканалов.

Сегодня сообщалось, что YouTube-аккаунты заблокированных телеканалов ZIK, 112 и NewsOne больше недоступны для пользователей на территории Украины.

После этого на "Першем Незалежном" обвинили Зеленского в блокировании ZIK, 112 и NewsOne в YouTube и подали апелляцию.