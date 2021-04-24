В пятницу, 23 апреля, российский военный спутник "Меридиан" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Спутник сошел с орбиты в пятницу и больше не существует на ней. Спутник "Меридиан №2" запустили с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" 21 мая 2009 года.

Спутники "Меридиан" используют в военных и в гражданских целях. Эти спутники были разработаны по заказу Минобороны РФ для обеспечения функционирования Единой системы спутниковой связи второго поколения, предназначенной для помехозащищенной телефонной и телеграфной связи, передачи команд управления.

Напомним, в Роскосмосе пообещали орбитальную станцию к 2030 году, ее будут обслуживать роботы.

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