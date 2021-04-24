В "Укрзализныце" заявили, что из-за повышения спроса на перевозки в период майских праздников компания назначает дополнительные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В частности, в ответ на многочисленные просьбы пассажиров дополнительное сообщение получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь с Ровенской областью", - говорится в сообщении.

Компания назначила такие дополнительные рейсы:

№ 249/250 Киев - Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 Ковель - Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 Одесса - Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;

№ 148/147 Одесса - Киев: из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28.05 по четным;

№ 242/241 Одесса - Днепр: из Одессы 29.04, с Днепра 30.04;

№ 26/25 Одесса - Ужгород: из Одессы 30.04, 02,08.05, из Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 Киев - Ужгород: 30.04 из Киева;

№ 235/236 Ужгород - Львов: 01.05 из Ужгорода.

Также в компании рассказали, что был изменен график движения поездов №7088/7087, которые курсируют по маршруту "Харьков – Константиновка". С 29 апреля по 10 мая он будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки в 06:00, а возвращение из Харькова в 15:55.

Напомним, с завтрашнего дня Одесская область, которая на сегодня находится в "красной" зоне карантина, переходит в "желтую".

Также "Страна" писала, что недавно после выхода Черновицкой области из "красной зоны" туда также пустили поезда.