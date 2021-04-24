В субботу военно-морской флот Индонезии заявил, что его пропавшая подводная лодка затонула и треснула, в результате чего погибли 53 члена экипажа на борту.

Об этом сообщает "AP".

Военный командующий Хади Тджахджанто сказал, что наличие нефтяного пятна, а также обломков возле места последнего погружения субмарины в среду у острова Бали является явным доказательством того, что KRI Nanggala-402 затонула.

"Если это взрыв, то подлодка будет разваливаться на куски. На некоторых участках трещины появлялись постепенно, когда она снижалась с 300 метров до 400 метров до 500 метров... Если бы произошел взрыв, его услышал бы гидролокатор", - сказал командующий ВМС Юдо Маргоно на пресс-конференции на Бали.

Причина исчезновения все еще неизвестна. Военно-морской флот ранее заявлял, что из-за сбоя в электроснабжении подводная лодка не могла выполнить аварийные процедуры и всплыть на поверхность.

По словам Маргоно, за последние два дня поисковики обнаружили части выпрямителя торпеды, бутылку со смазкой, которая, как предполагается, использовалась для смазки перископа, обломки молитвенных ковриков и сломанный кусок трубы охлаждающей жидкости, которая была переоборудована на подводной лодке в Южной Корее в 2012 году.

Маргоно сказал, что спасательные команды из Индонезии и других стран оценят полученные данные. Членов экипажа подлодки признали погибшими, однако их тела еще не найдены.

Напомним, связь с подлодкой потерялась примерно в 96 километрах к северу от Бали 21 апреля. Субмарина участвовала в учебных пусках торпед, однако не смогла передать ожидаемые результаты.

Также "Страна" писала, что запаса кислорода на подводной лодке Военно-морских сил (ВМС) Индонезии, которая пропала возле острова Бали, хватало на три дня. На месте исчезновения субмарины обнаружили нефтяные пятна, что может говорить о поломке топливного бака.

Сегодня сообщалось, что пропавшую подлодку удалось найти в водах неподалеку от Бали.