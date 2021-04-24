Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что подпишет в ближайшие дни декрет о передаче власти в стране Совету безопасности в случае, если в стране вдруг возникнет экстренная ситуация.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает "БелТА".

"Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления", - сказал он.

По словам Лукашенко, если вдруг президента застрелят, на следующий день Совет безопасности страны получит полномочия.

"Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, решение о принятии подобного декрета было принято им давно.

"Когда это все разворачивалось. А не то что я хочу кому-то что-то сдать или предать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", - заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко 22 апреля встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

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