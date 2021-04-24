Примерно через три недели после того, как парламент штата Нью-Йорк проложил путь к легализации марихуаны, активисты утроили акцию и раздали бесплатные косяки людям, которые были вакцинированы от коронавируса. Десятки людей выстроились в очередь у Юнион-сквер на Манхэттене во вторник, чтобы получить бесплатную марихуану.

Об этом пишет немецкое издание "Der Spiegel".

Акцию активисты назвали "Косяки для вакцинированных".

"Впервые мы смогли сидеть здесь и на законных основаниях раздавать людям косяки. Мы поддерживаем усилия по вакцинации на федеральном уровне. Но мы также пытаемся заставить их легализовать марихуану по всей стране", - сказал соорганизатор акции Майкл О'Мэлли.

Перед началом кампании волонтеры свернули около 1500 косяков. Спрос был огромным - почти половина всех жителей Нью-Йорка старше 18 лет уже получила хотя бы одну дозу вакцины.

38-летняя Сара Оверхолт приехала со своей 70-летней матерью, показала обе карты прививок и взяла два косяка.

"Я курю каждый день, - сказала Оверхолт, - и, поверьте, я становлюсь лучше, когда курю".

Напомним, в конце марта, после долгих лет споров, парламент Нью-Йорка подготовил почву для легализации марихуаны и перевел Нью-Йорк в 15-й штат США, который разрешает легальное употребление марихуаны с 21 года.

Ранее мы писали, что в Украине легализовали препараты из марихуаны для медицинских целей.