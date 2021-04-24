В ночь на понедельник, 26 апреля, к 35-летию Чернобыльской трагедии, в Припяти выступят актеры Ивано-Франковского драматического театра. Они сыграют драму-реквием "Нация".

Об этом говорится на странице театра в Facebook.

"Девяностое представление "Нация" в рамках акции Chornobyl-35 Ивано-Франковский театр сыграет в Припяти - там, где профессиональная ответственность тогдашних спасателей переросла в неосознанное мужество перед невидимой смертью", - написала в Facebook режиссер спектакля Мария Матиос.

В то же время она рассказала, что актеры "играли ее для украинцев и всего мира – на высоте 2028 метров, в разных городах и селах и даже в прифронтовой зоне".

"А теперь - в зоне отчуждения. Драма-реквием "Нация" - как молитва за души героев-ликвидаторов, мучеников истории... Как исповедь, которая дает покой и прощение. Потому что только из любви рождается новая чистая жизнь. Рождается "Нация", - сообщили в театре.

Спектакль сыграют в 01:23 в ночь с 25 на 26 апреля, именно в это время в 1986 году на ЧАЭС произошел взрыв.

Напомним, в этом году исполнится 35 лет самой страшной ядерной катастрофе в истории человечества, взрыву на Чернобыльской АЭС. Постоянная миссия Украины при ООН в Нью-Йорке и Украинский институт проведут серию мероприятий, посвященных этой скорбной дате.

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне отчуждения ЧАЭС во время пандемии Covid-19 в три раза упало количество туристов.