Министр культуры Украины Александр Ткаченко прокомментировал блокировку YouTube-каналов "112 Украина", Zik, NewsOne.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 24 апреля.

"Это важный шаг к признанию мирового общества борьбы с информационным влиянием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и решение СНБО Украины относительно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ, или обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины", - написал Ткаченко.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения о СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и 112.

Позже Ткаченко обратился в YouTube с требованием заблокировать аккаунты этих каналов. При этом еще в начале недели Ткаченко говорил, что YouTube игнорирует запросы на блокировку трех оппозиционных телеканалов.

Сегодня сообщалось, что YouTube-аккаунты заблокированных телеканалов ZIK, 112 и NewsOne больше недоступны для пользователей на территории Украины.

После этого на "Першем Незалежном" обвинили Зеленского в блокировании ZIK, 112 и NewsOne в YouTube и подали апелляцию.