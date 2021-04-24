В случае если Рада примет внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, предполагающий криминализацию контрабанды, то задержанный нелегальный груз нельзя будет конфисковать до полного завершения расследования уголовного дела и решения суда. Это позволит контрабандистом, прибегая к помощи коррумпированных чиновников, возвращать свои грузы, а Украину лишит бюджетных средств.

Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов.

"Президент внес в парламент закон о криминализации товарной контрабанды. Как автор проведенного через парламент закона об обратном - о ее декриминализации, объясню разницу. Если товарную контрабанду криминализовать, то задерживая контрабандный груз, его нельзя будет конфисковать, пока уголовное дело не будет до конца расследовано, а суд первой и второй инстанции не постановят виновному лицу обвинительный приговор с конфискацией этого товара. Такого почти никогда не было и не будет", - написал Портнов.

По словам юриста, принятие этого закона позволит контрабандистам возвращать себе свои грузы.

"А если очень редко и будет, то до такого момента будут проходить годы, в течении которых будут богатеть правоохранительные чиновники, продавая уголовные дела и возвращая грузы контрабандистам", - считает Андрей Портнов.

По его словам, декриминализация контрабанды предполагала административную ответственность с немедленной конфискацией всего товара со штрафом такой же стоимости. То есть государство реквизировало весь груз и получало штраф аналогичной суммы без промедления, быстро пополняя бюджет.

"Кроме того, за все годы, пока товарная контрабанда предполагала уголовную, а не административную ответственность, в стране почти никто не сидел в тюрьме, а в бюджет не поступали деньги от задержанных грузов. Этой инициативой государству будет нанесен прямой финансовый ущерб в сфере, уже десятки раз исследованной специалистами и экспертами. Это крайне безответственное и непрофессиональное решение", - написал юрист.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о санкциях против 95 компаний и 13 физлиц, включая топ-контрабандистов.

Также мы публиковали список из 13 "топ-контрабандистов", против которых ввели санкции СНБО.