В РФ в качестве ответа на высылку российских дипломатов из Праги могут ограничить импорт ряда товаров чешского производства, в том числе пива.

Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По словам источника, российские власти будут исходить из приницпа "не навредить себе".

Как сообщается, товарооборот России и Чехии в 2020 году превысил $5,2 млрд — это на 43% меньше, чем в 2019-м. $2,7 млрд пришлось на импорт России из Чехии (что на $200 млн больше российского экспорта). Импорт пива составил $38 млн (+10% за год).

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя РФ Вадима Дробиза, общий оборот пива и пивных напитков в России составляет 8 млрд литров. В страну завозится только 5% из этого объема. Доля Чехии в общем объеме импорта составляет около 10%.

Напомним, 17 апреля из Праги высылали 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

Затем Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны. В свою очередь Прага заявила о выдворении 63 сотрудников российского посольства и их семей.

В знак солидарности с Чехией Словакия выслала трех сотрудников посольства РФ. ее примеру последовали Эстония, которая выслала вместе с Латвией одного российского дипломата, и Литва, которая выслала двоих.