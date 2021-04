В субботу, 24 апреля, американский многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 с четырьмя астронавтами на борту в автоматическом режиме состыковался с Международной космической станцией.

Об этом сообщает агентство NASA в Twitter.

Так, состыковка была осуществлена к модулю Harmony американского сегмента станции в 12:08 по киевскому времени. Примечательно, что с Земли корабль отправился менее, чем 24 часа назад.

Корабль Crew Dragon пристыковался с МКС. Фото: twitter.com/Space_Station

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят сразу четыре астронавта – астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Астронавты Crew Dragon-2 будут работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек. Корабль покинет ее не ранее 31 октября. Спускаемая капсула корабля должна будет совершить мягкое приводнение на парашютах в Атлантике.

Soft capture confirmed! At 5:08am ET (9:08 UT), Crew Dragon Endeavour arrived at the @Space_Station for the second time in its history. Next, the capture hooks will connect the spacecraft to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/VdX8VPHeOH