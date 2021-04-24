Эпидемиолог предупредила о четвертой волне коронавируса в Украине
Украина, по данным Минздрава, уже прошла пик третьей волны коронавируса, однако эпидемиологи прогнозируют четвертую вспышку эпидемии.
Об этом заявила врач-эпидемиолог Наталья Виноград в эфире телеканала "НТН".
По ее словам, на планете неравномерно по континентам распространяется четвертая волна Covid-19.
"Сегодня на планете уже есть четвертая волна коронавируса, и она неравномерно идет по континентам. Мы также будем иметь следующую волну коронавируса, так как происходящие мутации определяет возбудитель. Все это приведет к тому, что будут поражены даже те территории, где достаточно большой процент вакцинации", - заявила врач.
Она добавила, что вакцинация - очень важный инструмент влияния для преодоления коронавируса.
"Да, вакцинация важна, но не является основной. Это не первая линия обороны. Основной подход - это нормально полноценно используемый эпидемиологический надзор, и адекватная система мер в соответствии с ситуацией. А вакцинация - это хорошее влияние, которое может улучшить ситуацию", - добавила эпидемиолог.
Также врач уточнила, что из-за миграции населения на Пасху в Украине следует ожидать больших эпидосложнений.
Напомним, ранее в Раде назвали сроки четвертой волны коронавируса в Украине. Новую волну прогнозируют в Украине этой осенью. Однако следующая вспышка болезни ждет украинцев уже после майских праздников.
Также мы писали, что на сегодня уровень госпитализаций превышен в 16 регионах Украины.