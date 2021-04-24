Словацкие спецслужбы подозревали, что российские дипломаты, которых выслали из Словакии, действовали "не так, как положено дипломатам".

Об этом заявил глава МИД республики Иван Корчок изданию Respekt.cz.

"Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это непрерывно, что бы ни происходило. В последние время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии Российской Федерации в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение", - заявил глава МИД Словакии.

Впрочем, по словам министра иностранных дел Словакии, решение было связано и с желанием страны выразить солидарность с Чехией.



"Что касается выбранного времени, то, конечно, это связано с тем, что происходит в вашей стране (Чехии – Ред.), но мы действовали по информации наших спецслужб. Это суверенное словацкое решение. Но, понятно, что в связи с просьбой Чехии проявить солидарность, мы решили сделать это таким способом", - добавил он.

Напомним, 22 апреля правительство Словакии высылало трех сотрудников посольства Российской Федерации из Братиславы, у них есть семь дней чтобы покинуть страну. Одной из причин принятия такого решения стало проявление солидарности к Чехии.

17 апреля из Праги высылали 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице.

После этого Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата и выслала их из страны.