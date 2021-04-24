Сегодня в США нанесли удар по трем украинским телеканалам, которые в феврале попали под санкции СНБО Украины.

Медийные площадки NewsOne, 112 и ZiK оказались заблокированы в YouTube для всех украинских пользователей.

Интересно, что в начале марта это обещал сделать лично Владимир Зеленский.

В самом же YouTube висит объявление, что каналы закрыты "в вашей стране" по "требованию государственных органов".

Для Google, который владеет видеохостингом, это прецедент. Ведь каналы закрыты без нарушений правил сообщества, без решений судов или американских санкций, которым подчиняется эта компания.

То есть принималось чисто политическое решение. Как и в случае с бывшим президентом Трампом, после которого интернет-гиганты, видимо, начали входить во вкус и раздавать произвольные баны.

"Страна" разбиралась, как за океаном начали по просьбе Банковой цензурировать украинские СМИ.

Как блокировали каналы

Сегодня стало известно о том, что YouTube заблокировал для украинцев прямые эфиры закрытых телеканалов NewsOne, 112 и ZiK.

Теперь при попытке их посмотреть появляется надпись "недоступно в вашей стране".

При попытке перейти на конкретное видео появляется надпись: "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

Та же картина и на неподконтрольных территориях Донбасса.

При этом ролики и эфиры того же 112 канала по отдельности работают. А его канал на Ютубе заблокирован.

Все указанные телеканалы прекратили вещание в Украине еще с начала февраля, после санкций Зеленского и СНБО против их владельца - нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Также власти Украины заблокировали сайты этих медиа. После чего они остались только в YouTube. Но президент лично пообещал дотянуться до них и там.

"Продолжаем работать, чтобы на этих каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в интернете, в частности на YouTube они получили пожизненный бан", - заявил Зеленский, выступая 9 марта на форуме "Украина 30".

То есть, видимо, "работа" увенчалась успехом.

"По нашим данным, вопрос блокировки YouTube-каналов курировал лично президент Зеленский и министр культуры Ткаченко. Президент, который вместо того, чтобы заниматься достижением мира на востоке Украине, организацией вакцинации населения, борется с YouTube-каналами", - говорится в заявлении заблокированных на Ютубе бывших телеканалов.

При этом на видеохостинге продолжает работать "Перший незалежний" - альтернативный проект от журналистов закрытых каналов, который ранее по указке СБУ заблокировали в телевизоре. "Первый" уже обратился в офис YouTube в Дублине с апелляцией по заблокированным каналам.

Да и закрытые только что площадки возобновили работу на альтернативных ютуб-каналах.

При этом, если войти через VPN, то бывшие телеканалы доступны к просмотру. Также их можно видеть и из-за границы.

Почему Google пошел на поводу Киева?

Как видим, YouTube сам признает, что каналы заблокированы для украинцев "по требованию государственных органов".

Сами эти органы радости сдерживать не стали.

"Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, обратили внимание на наше обращение и решение СНБО Украины по телеканалам, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ, или обычным вещателем, а являются частью пропагандистской войны России против Украины", - написал в Фейсбуке министр информполитики Александр Ткаченко.

Впрочем, позиция Ткаченко тут понятна. А вот благосклонность Google к решениям украинского СНБО, которые априори не могут иметь юридической силы для заокеанской компании - это нечто новое.

Обычно блокировка такого уровня идет очень туго - американская компания требует юридических оснований. Решений судов, к примеру. И менее весомые "требования госорганов", как правило, игнорируются.

Но в этом раз все случилось иначе. То есть вмешалась политическая целесообразность.

После того, как Зеленский ввел санкции против Козака, а за ним - и Виктора Медведчука (его называют реальным владельцем телеканалов), США официально поддержали это решение.

Учитывая, что потом сам президент говорил о намерении добиться "пожизненного бана" в Ютубе - скорее всего такие просьбы шли в том числе по линии посольства, которое ранее выразило удовлетворение этому акту цензуры.

Более того, по информации "Страны", такие просьбы высказывал американскому посольству лично Зеленский.

Правда, учитывая солидный интервал между закрытием каналов (2 февраля) и баном в Ютубе (24 апреля) - даже помощь посольства в этом вопросе шла со скрипом. Тем более, что по итогу каналы не забанили совсем, а только ограничили их аудиторию.

Но сам прецедент очень важен. Пожалуй, впервые Google закрывает украинские медийные площадки без решений судов или санкций со стороны своего правительства.

Нардеп Козак в США, к примеру, ни в каких запретных списках не значится. То есть это чисто политическое решение крупнейшей интернет-компании. Сделанное, видимо, под давлением американских властей.

Интересна также реакция - а точнее, отсутствие таковой - со стороны Евросоюза. Он ни тогда, ни сейчас не прокомментировал репрессий против телеканалов. При этом весьма резко ЕС высказался о вчерашнем решении российских властей внести сайт "Медуза" в список "иностранных агентов".

И, хотя это не означает его блокировки на территории РФ, в Евросоюзе выразили обеспокоенность в связи с "ограничением независимых СМИ". По поводу же украинских медиа, которые вообще закрыли без решения суда, Европа не обеспокоилась.

Впрочем, не исключено, что после апелляции бан еще могут снять.

"Как объяснить работу Миротворца?" Реакция соцсетей

Нардеп Макс Бужанский удивляется, как теперь объяснить украинцам деятельность сайта "Миротворец", который Зеленский, помнится, отказывался закрывать, жалуясь на нехватку полномочий.

"По поводу героической блокировки Ньюсван, Зик и 112го на ютубе, хотел бы сказать следующее.

На фоне позорно продолжающейся деятельности Миротворца, с которого пылинка не упала, это выглядит ещё более смешно и жалко, чем даже прекращение вещания каналов на тв.

Наш избиратель, избиратель Слуги Народа, ставил совсем другие задачи.

И он ничего не забыл, и ничего не простил, в том числе, уже и нам, а не только предыдущей власти.

Причём нам уже намного больше, чем предыдущей.

Как объяснить продолжающуюся "деятельность" Миротворца, а?

То другое?

Ну так и проголосуют за других, не сомневайтесь".

"Фантомные боли и конвульсии офиса президента из-за каналов ZIK, NEWSONE, и 112 не дают им спокойно спать в перерывах между пиршествами и воровством.

На Банковой так боялись, что строчили жалобы в YouTube каждый день.

Теперь эти каналы в нашей стране не доступны, отдельные видео можно найти через поиск, но не сами каналы.

Правильно боятся. Но их все равно настигнут.

Обратный отсчёт пошёл", - пишет спецкор "Страны" Олеся Медведева.

"Интересно, а когда заблокируют ютуб канал "95 квартала", который продал на русский канал СТС сериал Папик-2 в обход санкций Украины?", - интересуется журналист Денис Иванеско.

"Когда либералы говорят про свободу слова, помните: политрук врет.

Никакой свободы слова для оппонентов условной "Новой газеты" не предусмотрено - только сплошная декоммунизация и тоталитарное подавление несогласных", - считает журналист Андрей Манчук.

"Друзья, что такое тоталитарная и политически ангажированная цензура на Ютуб? Это блокировка на территории Украины трех оппозиционных Ютуб каналов (Зик, 112, NEWSONE) с миллионами подписчиков, по требованию маргинального и одиозного министра Ткаченко.

Данные Ютуб каналы не нарушали "нормы сообщества Ютуб" и не нарушали украинское законодательство, просто "слуги не украинского народа" решили заблокировать оппозиционные каналы даже на Ютуб, а компания Гугл подмахнула сей акт цензуры.

Пока лишь стримы на каналах доступны, но зайти на каналы и просматривать видео, как видите невозможно.

Можно теперь смело принимать компанию Гугл и Ютуб в почетные члены партии Зеленского, под аплодисменты посла США в Киеве", - пишет журналист Дмитрий Василец.