Власти Индонезии заявили, что 24 апреля им удалось обнаружить пропавшую на днях подлодку ВМС "Нангала" в водах неподалеку от Бали.

Об этом со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС сообщает "Синьхуа".

На глубине порядка 850 метров удалось обнаружить обломки подводной лодки. Запасы кислорода на ней, по прогнозам военных, должны были иссякнуть этим утром.

Напомним, связь с подлодкой потерялась примерно в 96 километрах к северу от Бали. Субмарина участвовала в учебных пусках торпед, однако не смогла передать ожидаемые результаты.

Также "Страна" писала, что запаса кислорода на подводной лодке Военно-морских сил (ВМС) Индонезии, которая пропала возле острова Бали, хватало на три дня. На месте исчезновения субмарины обнаружили нефтяные пятна, что может говорить о поломке топливного бака.