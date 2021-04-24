Власти Китай решили назвать свой первый марсоход "Чжужун" - в честь бога огня в древней мифологии.

Об этом сообщает Национальное космическое управление КНР, передает CCTV.

Название марсохода было объявлено на открытии Дня китайской космонавтики, которая состоялась в субботу, 24 апреля, в городе Нанкин провинции Цзянсу.

По задумке, название марсохода символизирует то, что он позволит "зажечь огонь космических исследований" Китая и направить людей к продолжению исследований "безграничного звездного неба и неизведанной Вселенной".

Также известно, что высота марсохода 185 см, а вес около 240 кг. Он будет проводить исследования состава поверхности Марса и метеорологической обстановки на планете.

Напомним, марсоход NASA "Perseverance" ("Настойчивость"), который летом прошлого года стартовал с Земли к Красной планете, впервые сумел получить кислород из атмосферы Марса.

Также мы писали, что в NASA показали новый марсоход, который будет искать жизнь на Красной планете.