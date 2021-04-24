По состоянию на субботу, 24 апреля, допустимый уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в Киеве и 15 областях Украины.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, допустимый уровень в 60 госпитализаций на 100 тысяч населения превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Кроме того, проблемы с загруженностью коек наблюдаются в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

При этом на сегодня в "красной" эпидемической зоне находятся 12 регионов:

Киев,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая

Черниговская области.

К оранжевым регионам относятся девять областей:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Кировоградская,

Луганская,

Ровенская,

Тернопольская,

Черкасская.

Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области остаются в "желтой" зоне.

Отметим, что Донецкая и Черкасская области уже соответствуют критериям для перехода в "красную" зону. В Донецкой превышены показатели госпитализации и загруженности коек, а в Черкасской - количество выявленных случаев заражения и уровень госпитализации. Однако эти регионы из "оранжевой" зоны пока не перевели.

Напомним, в Украине за прошлые сутки вакцинировали 14 339 человек, больше всего прививок сделали в Харьковской области.

Также мы писали, что в Украине второй день снижается число новых случаев коронавируса, за сутки заразились 12 711 человек.