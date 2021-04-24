В Минздраве обнародовали список регионов по зонам карантина. Фото: "Страна"

По состоянию на субботу, 24 апреля, допустимый уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в Киеве и 15 областях Украины. 

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, допустимый уровень в 60 госпитализаций на 100 тысяч населения превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

Кроме того, проблемы с загруженностью коек наблюдаются в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

При этом на сегодня в "красной" эпидемической зоне находятся 12 регионов: 

  • Киев,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая
  • Черниговская области.

К оранжевым регионам относятся девять областей: 

  • Винницкая,
  • Волынская, 
  • Днепропетровская, 
  • Донецкая, 
  • Кировоградская, 
  • Луганская, 
  • Ровенская, 
  • Тернопольская,
  • Черкасская.

Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области остаются в "желтой" зоне.

Отметим, что Донецкая и Черкасская области уже соответствуют критериям для перехода в "красную" зону. В Донецкой превышены показатели госпитализации и загруженности коек, а в Черкасской - количество выявленных случаев заражения и уровень госпитализации. Однако эти регионы из "оранжевой" зоны пока не перевели.

Данные Минздрава по регионам. Скриншот

Напомним, в Украине за прошлые сутки вакцинировали 14 339 человек, больше всего прививок сделали в Харьковской области.

Также мы писали, что в Украине второй день снижается число новых случаев коронавируса, за сутки заразились 12 711 человек.

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