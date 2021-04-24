В Украине уровень госпитализации превышен в 16 регионах. Две области могут пополнить "красную" зону
По состоянию на субботу, 24 апреля, допустимый уровень госпитализации больных коронавирусом превышен в Киеве и 15 областях Украины.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, допустимый уровень в 60 госпитализаций на 100 тысяч населения превышен в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.
Кроме того, проблемы с загруженностью коек наблюдаются в Донецкой, Сумской и Харьковской областях.
При этом на сегодня в "красной" эпидемической зоне находятся 12 регионов:
- Киев,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Хмельницкая
- Черниговская области.
К оранжевым регионам относятся девять областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Черкасская.
Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области остаются в "желтой" зоне.
Отметим, что Донецкая и Черкасская области уже соответствуют критериям для перехода в "красную" зону. В Донецкой превышены показатели госпитализации и загруженности коек, а в Черкасской - количество выявленных случаев заражения и уровень госпитализации. Однако эти регионы из "оранжевой" зоны пока не перевели.
Напомним, в Украине за прошлые сутки вакцинировали 14 339 человек, больше всего прививок сделали в Харьковской области.
Также мы писали, что в Украине второй день снижается число новых случаев коронавируса, за сутки заразились 12 711 человек.